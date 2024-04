Zeugenaufruf der Polizei in Reichenbach: Einbruch in eine Firma

1 Ein Einbrecher ist in eine Firma in Reichenbach eingebrochen. Foto: imago/Jochen Tack/Jochen Tack

Die Polizei Reichenbach sucht nach einem unbekannten Einbrecher. Er brach in eine Firma in Reichenbach ein, stahl aber nichts.











In eine Firma im Ostweg in Reichenbach ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen gewaltsam Zutritt zu dem Firmengebäude. Nach dem derzeitigen Stand wurde nichts aus der Firma gestohlen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die auf dem Firmengelände möglicherweise auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder andere Hinweise zu dem Einbruch haben. Polizeibeamte in Reichenbach sichern derzeit Spuren und ermitteln auf dem Gelände. Über den Schaden an dem Gebäude hat die Polizei keine Angaben gemacht.

Der Polizeiposten Reichenbach bittet unter der Rufnummer 0 71 53/9 55 10 um Hinweise.