Zeugen in Reichenbach gesucht: Motorradfahrer flüchten mit Tempo 120 im Ort vor Polizei

Die Polizei hat am Donnerstagabend in Reichenbach einen 21-jährigen Motorradfahrer festgenommen, der zuvor mit viel zu hoher Geschwindigkeit vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sein soll. Nach einem anderen Fahrer suchen die Ermittler noch.











Zwei Motorradfahrer sind am Donnerstagabend mit bis zu 120 Stundenkilometern innerhalb von Reichenbach (Kreis Esslingen) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Einen der Männer, einen 21-Jährigen, konnte die Polizei später auf einem Firmengelände stellen, teilt ein Sprecher am Freitag mit, nach dem zweiten werde noch fahndet.

Gegen 20.30 Uhr bemerkten Polizisten in der Ulmer Straße zwei Motorradfahrer, weil einer der beiden in einer 30er Zone einen sogenannten Wheelie vollführte. Dabei beschleunigt ein Zweiradfahrer, sodass er zeitweise nur auf dem hinteren Rad fährt. Als die Motorradfahrer an einer roten Ampel an der Kreuzung mit der Blumenstraße anhielten, wollten die Polizisten die Männer kontrollieren.

Polizei bittet Zeugen und Gefährdete um Hinweise

Die beiden Männer flüchteten aber von der Kontrolle, fuhren über die rote Ampel und laut Angaben der Polizei mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde durch die Ortschaft davon. Am Ostweg bogen sie nach rechts ab, in der Tempo-30-Zone dort waren die beiden nach Angaben der Beamten ebenfalls mit über 100 Stundenkilometern unterwegs. Auf einem Firmengelände in der Ulmer Straße endete die Flucht dann für einen 21-Jährigen. Die Polizei vermutet, dass einer der Reifen an seiner Maschine platt gefahren worden war und der Mann deshalb gestoppt werden konnte.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zu seinem Begleiter laufen die Ermittlungen noch, die Polizei bittet Zeugen und Personen, die durch die Fahrweise der Biker möglicherweise gefährdet wurden, unter der Telefonnummer 07 11/399 04 20 um Hinweise.