1 Ein Einbrecher macht sich an einem Auto zu schaffen. (Symbolfoto) Foto: imago images/NomadSoul

In Lenningen haben am Wochenende Diebe zugeschlagen. Zwei Unbekannte haben mehrere Autos im Wielandsteinweg und Wannenweg aufgebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu den Vorfällen.















Nachdem am Wochenende in Oberlenningen im Kreis Esslingen mehrere Autos aufgebrochen wurden, sucht die Polizei nach den Schuldigen. Wie ein Sprecher am Montag mitteilt, hatte ein Zeuge am frühen Sonntagmorgen gegen 4.10 Uhr zwei Männer dabei beobachtet, wie sie sich an mehreren Autos im Wannenweg und Wielandsteinweg zu schaffen machten.

Als die alarmierten Streifenwagen ankamen, waren die Einbrecher bereits geflüchtet. Vor Ort stellte sich heraus, dass die beiden Männer zahlreiche Autos angegangen hatten, zwei Pkw hatten sie gewaltsam geöffnet.

Ob und was dabei gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Beide Täter werden von dem Zeugen als etwa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Sie seien etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Einer war komplett in schwarz gekleidet, der zweite trug ein weißes T-Shirt zu eine schwarzen Hose, hatte einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken und seine dunklen Haare zu einem Zopf gebunden. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 070 21 / 50 10 um Zeugenhinweise.