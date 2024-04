Zeugen in Lenningen gesucht: Trickdieb bestiehlt Frau vor Supermarkt

1 Die Polizei sucht nach dem Diebstahl nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Stock.adobe.com/Gerhard Seybert

Nach einem Trickdiebstahl in Lenningen (Kreis Esslingen) am Donnerstag sucht die Polizei nach Zeugen. Der Täter gab vor, vor einem Supermarkt Unterschriften für einen guten Zweck zu sammeln und bestahl dann eine 67-Jährige.











Eine 67-Jährige wurde am Donnerstag in Lenningen (Kreis Esslingen) von einem Trickdieb bestohlen. Nach Angaben der Polizei sprach der Täter die Frau gegen 14.45 Uhr vor einem Supermarkt in der Straße Im Gänsacker an.

Den Abgaben zufolge gab der Unbekannte wohl vor, taubstumm zu sein und für einen wohltätigen Zweck Unterschriften und Spenden zu sammeln. Als die Frau einen kleinen Geldbetrag spenden wollte, lenkte der Dieb sie ab und stahl unbemerkt mehrere 50-Euro-Scheine aus ihrem Geldbeutel. Als der 76-Jährigen der Diebstahl später auffiel, alarmierte sie die Polizei. Die Ermittler bitten nun unter der Telefonnummer 0 70 26/60 01 90 um Zeugenhinweise. Der Verdächtige ist etwa 1,70 Meter groß und ungefähr 30 Jahre alt. Er hatte kurze dunkle Haare und trug zur Tatzeit eine schwarze Lederjacke und eine Schirmmütze.