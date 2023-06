Zeugen in Kirchheim gesucht

1 Die Polizei sucht nach einer mutmaßlichen Unfallflucht nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Nach einem Unfall am Mittwoch in Kirchheim (Kreis Esslingen) sucht die Polizei nach einer noch unbekannten Frau, die einen Elfjährigen mit ihrem Auto touchiert haben soll. Nachdem sie dem Jungen wieder auf die Beine half, fuhr sie davon.















Link kopiert

Bei einem Unfall am Mittwoch in der Paradiesstraße in Kirchheim (Kreis Esslingen) wurde ein elfjähriger Junge verletzt. Die Unfallverursacherin soll davongefahren sein, nachdem sie sich kurz um das Kind kümmerte.

Den Angaben der Polizei zufolge passierte der Unfall bereits gegen 13 Uhr, wurde aber erst später angezeigt. Demzufolge lief der Junge an einer grünen Ampel vom Postplatz in Richtung Teck-Center über die Paradiesstraße. Dabei schob er ein Fahrrad neben sich her. Ein schwarzer Mercedes der aus Richtung der Stuttgarter Straße kam, touchierte das Kind dabei, wodurch es stürzte und verletzt wurde.

Fahrerin hält zunächst an, fährt dann aber davon

Die Fahrerin des Autos soll daraufhin angehalten haben und dem Elfjährigen mit anderen noch unbekannten Helfern wieder auf die Beine geholfen haben. Danach fuhr sie jedoch in Richtung der Paradiesstraße davon.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere werden die Unbekannten gesucht, die dem Jungen halfen und weitere Zeugen, die Angaben zu dem schwarzen Mercedes, der tiefergelegt war und eine ukrainische Flagge auf dem Kennzeichen hatte.

Polizei sucht Zeugen und andere Helfer

Die Fahrerin war 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und trug ihre schwarzen Haare schulterlang. Sie trug eine runde Brille und war mit einem dunkelblauen Oberteil und einer schwarzen Hose bekleidet. Hinweise werden unter der Telefonnummer 070 21 / 50 10 entgegen genommen.