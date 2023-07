Zeugen in Kirchheim gesucht

1 Ein Polizeibeamter im Einsatz. In Kirchheim bitten die Ermittler nun um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Auf dem Parkplatz eines Golfplatzes hat eine Unbekannte einem über 80 Jahre alten Senior am Mittwochvormittag in Kirchheim (Kreis Esslingen) offenbar eine Armbanduhr gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.















Am Mittwochvormittag hat in Kirchheim (Kreis Esslingen) eine noch unbekannte Frau einem über 80 Jahre alten Senior bei einem Trickdiebstahl eine hochwertige Armbanduhr entwendet. Die Polizei berichtet am Freitag von der Masche.

Den Angaben zufolge sprach die Frau den Senior gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Golfplatzes in der Straße Schulerberg in einer ihm fremden Sprache an. Im Verlauf des Gesprächs wurde die junge Unbekannte dann immer aufdringlicher und berührte den Mann offenbar auch mehrfach mit den Händen. Dabei hat sie ihm eine hochwertige Armbanduhr entwendet. Im Anschluss flüchtete sie wohl mit einem dunkelgrauen Audi. Die Polizei bittet daher nun um Zeugenhinweise zu der Frau, die etwa 25 bis 25 Jahre alt gewesen sein soll. Sie war auf dem Parkplatz mit einer weißen Hose bekleidet, zudem hat sie dunkle Haare und wird als füllig beschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 070 21 / 50 10 entgegen.