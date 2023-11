Zeugen in Kirchheim gesucht: Randalierer beschädigen Naturholzspielplatz

1 Die unbekannten Einbrecher brachen einen Container auf und beschädigten mehrere Gegenstände. Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer

In Kirchheim (Kreis Esslingen) haben am vergangenen Wochenende unbekannte Randalierer mehrere hundert Euro Schaden verursacht und offenbar Geld gestohlen.











Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in den Container auf dem Naturholzspielplatz in der Pfaffenhalde in Kirchheim (Kreis Esslingen) eingebrochen. Laut Polizeiangaben randalierten sie zudem auf dem Gelände und verursachten beträchtlichen Sachschaden.

Die Täter drangen zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Montag, 13.30 Uhr, auf das Gelände ein, indem sie ein Gartentor aufhebelten. Auf dem Gelände brachen sie gewaltsam in einen Container ein und schleuderten dort gelagertes Werkzeug herum. Laut aktuellen Erkenntnissen entdeckten sie in dem Container auch eine kleine Menge an Münzgeld, welche sie mitnahmen. Nachdem sie auf dem Gelände auch ein Tipi umgeworfen hatten, entkamen sie unerkannt. Der verursachte Schaden dürfte sich ersten Ermittlungen zufolge auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Kirchheim führt momentan die Untersuchung durch und bittet um Mithilfe unter der Telefonnummer 0 70 21 / 50 10. Bitte geben Sie alle relevanten Hinweise an.