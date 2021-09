Modellversuch im Kreis Esslingen Apotheker impfen gegen Influenza

In einigen Apotheken in den Kreisen Esslingen und Göppingen können sich AOK-Versicherte von Oktober an im Rahmen eines Modellprojekts gegen Influenza impfen lassen. Die Ärzte sehen das Angebot teils skeptisch. Zumal die Apotheker besser für die Impfung bezahlt werden.