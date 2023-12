Zeugen in Kirchheim gesucht: Frau zerkratzt offenbar elf Autos

Zeugen in Kirchheim gesucht

1 Die Verdächtige soll an mehreren Autos den Lack beschädigt haben. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Angelika Warmuth

Eine 48-Jährige soll bereits am Samstagvormittag mehrere Autos in Kirchheim unter Teck im Kreis Esslingen zerkratzt haben. Gegen 9 Uhr wurde die Frau laut Polizei von Zeugen dabei beobachtet, wie sie einen geparkten Ford mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte und danach in Richtung Stadtmitte weiterging.

Die Polizei stellte bei ihren Ermittlungen fest, dass insgesamt mindestens elf Autos in der Bleiche- und der Silcherstraße beschädigt wurden. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 20 000 Euro. Zeugen oder weitere Geschädigte können sich unter der Telefonnummer 0 70 21 / 50 10 an die Polizei wenden.