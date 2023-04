1 Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/Stefan Puchner

Ein Bus kollidiert am Dienstagnachmittag im Filderstädter Stadtteil Bernhausen (Kreis Esslingen) mit einem Auto. Der genaue Unfallhergang ist unklar. Die Polizei bittet um Hinweise.















Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag in der Karlstraße im Filderstädter Stadtteil Bernhausen (Kreis Esslingen) ereignet hat. Laut Polizeiangaben war ein 58-jähriger Busfahrer gegen 16.45 mit seinem Fahrzeug im Bereich des Busbahnhofs auf der Busspur in Richtung Aicher Straße unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 42-Jährigen, die mit ihrem Fahrzeug auf dem parallel zur Busspur verlaufenden Fahrstreifen verkehrsbedingt angehalten haben soll. Insgesamt ist durch den Unfall ein Schaden in Höhe von circa 6000 Euro entstanden. Zum Unfallhergang liegen unterschiedliche Angaben vor. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere die Insassen des Linienbusses sowie die wartenden Fahrgäste am Busbahnhof werden gebeten, sich unter 07 11/70 91-3 zu melden.