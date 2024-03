Zeugen in Esslingen gesucht: Unbekannter schubst Kind und stiehlt ihm Bargeld

Zeugen in Esslingen gesucht

1 Die Polizei bittet nach dem Vorfall um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: imago/Deutzmann

In der Pliensauvorstadt in Esslingen soll am Montag ein Unbekannter einem Kind einen Geldschein gestohlen haben. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein Unbekannter hat in Esslingen ein Kind von hinten gestoßen und ihm einen Geldschein gestohlen. Wie ein Sprecher berichtet, sucht die Polizei nun Zeugen.

Den Angaben zufolge war der achtjährige Junge am Montag gegen 17.30 Uhr im Bereich Weilstraße und Uhlandstraße unterwegs. Der Unbekannte soll ihn dann von hinten zu Boden gestoßen haben, sodass dem Kind ein Geldschein aus der Hand fiel. Der Täter nahm das Geld dann an sich und flüchtete in Richtung Brückenstraße. Das Kind wurde bei dem Vorfall offenbar nicht ernstlich verletzt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls unter der Telefonnummer 07 11/399 03 30 um Hinweise.