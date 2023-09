Zeugen in Esslingen gesucht

1 Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Unfall in Esslingen hat ein Unbekannter am frühen Montagmorgen offenbar mehrere tausend Euro Schaden verursacht. Danach flüchtete er, die Polizei sucht nach Zeugen.











In der Nacht zum Montag hat ein noch unbekannter Autofahrer in der Olgastraße in Esslingen einen mehrere tausend Euro schweren Schaden angerichtet, im Anschluss flüchtete er. Wie die Polizei berichtet, wurde neben einem geparkten Auto auch ein Poller beschädigt.

Demnach fuhr gegen 2 Uhr ein weißer SUV mit Esslinger Kennzeichen gegen einen geparkten Nissan Qashqai eines 34-Jährigen. Dann flüchtete der Unbekannte, rammte dabei aber noch einen Poller. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 5000 Euro geschätzt, hinzu kommen wohl 500 Euro Schaden am Poller.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug oder dem unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter 07 11 /399 00 an die Polizei zu wenden.