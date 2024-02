Zeugen in Esslingen gesucht: Unbekannter flüchtet in Audi A8 vor Polizeikontrolle

Unbekannter flüchtet in Audi A8 vor Polizeikontrolle

Zeugen in Esslingen gesucht

1 Die Polizei wollte den Audi A8 gegen 10.45 Uhr kontrollieren, als der unbekannte Fahrer die Flucht ergriff und davonfuhr. (Symbolfoto) Foto: dpa/Uwe Anspach

Am Mittwoch ist ein Unbekannter in Esslingen vor der Polizei geflüchtet. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.











Am Mittwochvormittag ist ein Unbekannter in Esslingen vor der Polizei geflüchtet. Nach Angaben der Polizei sollte der Wagen gegen 10.45 Uhr auf Höhe des Bahnhofs Oberesslingen in der Ulmer Straße kontrolliert werden, als der Fahrer die Anhaltezeichen ignorierte und mit aufheulendem Motor davonraste.

Als er dann an der Plochinger Straße nach rechts in Richtung Zell abbog, missachtete der Mann zudem offenbar eine rote Ampel. Obwohl die Beamten sofort eine Fahndung begannen, konnte der Mann mit seinem Audi entkommen. Zeugen, die den grauen Audi A8 mit Stuttgarter Kennzeichen gesehen haben, oder durch seine Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/399 03 30 an die Polizei zu wenden.