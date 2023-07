Unbekannter bricht in Firma in Weil ein – Werkzeug gestohlen

Der Mann wurde beobachtet, wie er durch ein Loch im Zaun Werkzeugkisten aus der Firma trug.

Nach einem Einbruch in Esslingen-Weil am späten Dienstagabend sicht die Polizei nach Zeugen. Ein Unbekannter war dort gewaltsam in eine Firma eingedrungen und hatte hochwertiges Werkzeug gestohlen.















Ein unbekannter Mann ist am Dienstagabend in eine Firma in Esslingen-Weil eingebrochen und hat von dort hochwertiges Werkzeug gestohlen. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, die Angaben zu einem silbernen Citroën und einem Mann mit rotem Kapuzenpullover mit schwarzem Muster machen können.

Denn dieser sei laut Angaben eines Sprechers der mutmaßliche Einbrecher, der gegen 23.45 Uhr dabei beobachtet wurde, wie er rote Hilti-Werkzeugkoffer durch einen durchschnittenen Zaun in das Auto geladen hatte. Bei dem silbernen Citroën soll es sich mutmaßlich um den Typ C8 gehandelt haben, der mutmaßliche Einbrecher sei etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen.

Der Einbruch erfolgte zwischen 16.30 Uhr und 23.50 Uhr, der Einbrecher hatte ein Fenster aufgebrochen und war so in die Firma eingedrungen. Er durchsuchte die Werkstatt der Firma in der Weilstraße und entwendete diverse Werkzeuge, unter anderem die roten Koffer. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07 11 / 310 57 68 10 entgegen.