Zeugen in Esslingen gesucht: Tote Katzen in Altkleidercontainer entdeckt

1 Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: picture alliance / /Patrick Seeger

Beim Leeren eines Altkleidercontainers in Esslingen werden am Donnerstagvormittag vier tote Katzen gefunden, die möglicherweise vergiftet worden sind. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.











Ein Mitarbeiter eines Dienstleistungsunternehmens hat am Donnerstagvormittag in Esslingen mehrere tote Katzen in einem Altkleidercontainers entdeckt, teilt die Polizei mit. Demnach leerte der Mann den Container im Pfostenackerweg bei Gebäude 99 in Oberesslingen gegen 11 Uhr und wurde dabei auf die toten Tiere aufmerksam. Anschließend verständigte er die Polizei. Beamte des Sachbereichs Gewerbe und Umwelt übernahmen die Ermittlungen und brachten die Kadaver zum Veterinäramt Esslingen, heißt es im Bericht.

Eine veterinärärztliche Untersuchung habe den Verdacht ergeben, dass die Tiere vergiftet worden seien, die genau Todesursache werde nun ermittelt. Personen, die in dieser Woche etwas Verdächtiges rund um den Altkleidercontainer beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0 71 53 / 30 70 zu melden. Der Container wurde zuletzt am Montag, 4. Dezember, geleert. Weiterhin bittet die Polizei um Hinweise zu Katzenbesitzern, die mehrere Tiere plötzlich nicht mehr haben.