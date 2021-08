1 In Esslingen kam es zu einem Vorfall, bei dem ein Linienbus scharf bremsen musste (Symbolfoto). Foto: bluedesign - stock.adobe.com/Oliver Boehmer

In Esslingen bremste ein Linienbus in der Plochinger Straße scharf. Dabei könnten mehrere Fahrgäste verletzt worden sein. Zum Unfallhergang gibt es unterschiedliche Angaben, die Polizei sucht Zeugen.

Esslingen -

In Esslingen wurden am Mittwoch möglicherweise mehrere Fahrgäste eines Busses verletzt, weil dieser stark abbremste. Wie die Polizei mitteilte, gab der 52 Jahre alte Fahrer des Linienbusses an, in der Plochinger Straße gegen 17.30 Uhr eine Vollbremsung eingelegt zu haben. Ein in Fahrtrichtung Innenstadt rechts parkender Autofahrer habe unvermittelt die Tür geöffnet, ohne auf den Verkehr zu achten.

Durch den Bremsvorgang seien mehrere der 14 Fahrgäste im Bus gestürzt und möglicherweise verletzt worden.

Bis die Polizei am Unfallort eintraf, waren die Passagiere bereits mit einem nachfolgenden Linienbus weitergefahren.

Sie werden nun ebenso wie weitere Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei zu melden, um den Hergang klären zu können.

Der 47-jährige Pkw-Fahrer gab an, der Bus habe grundlos stark gebremst.