1 Der Autofahrer, der am Sonntag in Esslingen mehrere andere Verkehrsteilnehmer gefährdete, war offenbar betrunken. (Symbolfoto) Foto: dpa/Uli Deck

Ein 26-Jähriger soll bei einer Alkoholfahrt am Sonntagabend in Esslingen mehrere Menschen durch seinen riskanten Fahrstil gefährdet haben. Die Polizei ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise.















Link kopiert

Ein 26-Jähriger soll am Sonntag betrunken mit seinem Wagen durch Esslingen gefahren sein und dabei mehrere Menschen gefährdet haben. Deshalb ermittelt nun die Polizei, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Nach bisherigen Informationen war der 26-Jährige mit einem schwarzen Audi gegen 19.20 Uhr zunächst auf einer Landstraße von Nellingen nach Esslingen unterwegs und fuhr dann über die Adenauerbrücke in die Ulmer Straße. Weiter führte ihn sein Weg laut Polizei durch die Schorndorfer Straße in die Hegensberger Straße und von dort weiter über die Liebersbronner Straße in die Neue Straße. Auf Höhe des Camererweg musste er schließlich verkehrsbedingt anhalten. Auf seiner Fahrt soll der Mann riskant gefahren und auch überholt haben. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stießen vor Ort zudem auf ein ringsum beschädigtes Fahrzeug des 26-Jährigen. Da bei ihm ein Alkoholtest außerdem einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergab, musste er noch eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein konnte er nicht vorzeigen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Audi wurde in der Folge abgeschleppt. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des 26-Jährigen machen können oder Geschädigte, die von diesem gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden.