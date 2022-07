Zeugen in Erligheim gesucht

1 Der Junge wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Zwei Jungen und eine Frau gehen bei grün zeigender Fußgängerampel in Erligheim über die Straße, als ein BMW-Fahrer einen der beiden Jungs anfährt. Der andere Junge und die Frau können sich nur durch einen beherzten Sprung retten. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer hat am Donnerstagabend in Erligheim (Kreis Ludwigsburg) einen elf Jahre alten Jungen angefahren und dabei leicht verletzt, zwei weitere Personen konnten nur durch einen beherzten Sprung zur Seite verhindern, dass auch sie angefahren wurden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, überquerte der Junge gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund gegen 18.45 Uhr eine grün zeigende Fußgängerampel in der Bönnigheimer Straße. Aus der Hofener Straße näherte sich das schwarze BMW Cabrio. Die Jungen gingen davon aus, dass der Fahrer stoppen würden, doch dieser hielt nicht an und touchierte dabei den Elfjährigen am Bein. Sein Freund konnte eine Kollision mit dem Fahrzeug durch einen Sprung zur Seite verhindern, ebenso wie eine 46-Jährige, die kurz vor den beiden Jungen die Straße überquerte.

Bei dem Fahrer des schwarzen BMW Cabrio mit Ludwigsburger Kennzeichen soll es sich Zeugenaussagen zufolge um einen etwa 40 Jahre alten Mann handeln. Er habe kurze dunkle Haare sowie einen Dreitagebart und trug eine Sonnenbrille. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/6869-0 in Verbindung zu setzen.