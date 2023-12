Zertifikat für die Gemeinde: Fairer Handel ist in Köngen nicht nur eine Worthülse

1 Köngen bleibt Fairtrade Town: Hans Martin Deh und Gerlinde Maier-Lamparter überreichen Bürgermeister Otto Ruppaner (von links) das erneuerte Zertifikat. Foto: Kerstin Dannath

Zum dritten Mal wird die Gemeinde zur Fairtrade-Town gekürt – viele Akteure sind daran beteiligt. Doch die Gruppe sucht auch Nachwuchs.











Wenn alle an einem Strang ziehen, kann durchaus Gutes dabei herauskommen: Bereits zum dritten Mal ist die Gemeinde Köngen zur „Fairtrade-Town“ gekürt worden. „Über die Titelerneuerung freuen wir uns sehr“, sagt Hans-Martin Deh von der Steuerungsgruppe in Sachen fairer Handel. Bereits seit September 2017 kann sich Köngen mit dem Titel schmücken und ist dabei eine von insgesamt neuen Fairtrade-Towns im Landkreis Esslingen. In der Region Stuttgart gibt es 34, in ganz Deutschland 861.