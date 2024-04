Zermatt: 15-jähriger US-Amerikaner stirbt bei Lawinen-Unglück

1 Bei dem Unglück starben drei Menschen. Foto: AFP/HANDOUT

Bei einem Lawinen-Unglück in Zermatt sterben am Ostermontag drei Menschen – darunter ein 15-jähriger US-Amerikaner. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.











Unter den Toten des Lawinenunglücks von Zermatt in der Schweiz ist ein 15-jähriger US-Amerikaner. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Außerdem seien unter den Schneemassen ein Mann und eine Frau gestorben, deren Identifizierung noch nicht abgeschlossen sei, hieß es weiter. Ein vierter verschütteter Skifahrer war mit schweren Verletzungen gerettet und in ein Krankenhaus geflogen worden. Bei ihm handle es sich um einen 20 Jahre alten Schweizer.

Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet

Die Suche nach etwaigen weiteren Opfern war am Abend des Ostermontags eingestellt worden. Wenige Stunden zuvor war die gewaltige Lawine abseits der Pisten am Riffelberg in einem Gebiet niedergegangen, das von Skitourengängern genutzt wird. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet.