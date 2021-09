1 Das Einkaufszentrum Kö 8 zieht mit einem breiten Angebot Kundschaft aus der ganzen Region an. Foto: Horst Rudel

Der neue Eigentümer des Kö 8, die SWT aus Rain am Lech, feiert das zehnjährige Bestehen des Einkaufszentrums mit einem verkaufsoffenen Sonntag in ganz Köngen.

Köngen - Zu einem Erfolgsmodell hat die Familie Maier in Köngen das Einkaufszentrum Kö 8 gemacht. Im Februar verkauften die Unternehmer den Komplex mit dem angegliedertem Fachmarktzentrum „Die Kultmeile“ an die SWT Verwaltungsgesellschaft aus Rain am Lech. Die Textilhandelskette AWG mit 245 Filialen in ganz Deutschland ist von dem Verkauf aber nicht betroffen. Die neuen Besitzer feiern am Sonntag, 19. September, das zehnjährige Bestehen mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr und mit vielen Sonderaktionen. Zugleich findet in der Köngener Ortsmitte der Herbstmarkt statt. Auch dort haben die meisten Geschäfte von 12 bis 17 Uhr geöffnet.