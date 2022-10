1 Maybrit Illner empfängt am Donnerstag wieder verschiedenen Gäste in ihrer Talkshow. (Archivbild) Foto: dpa/Carmen Sauerbrei

Maybrit Illner lädt am Donnerstag in ihrer Talkshow wieder einige Gäste ein. Wer dabei ist und was diskutiert wird, erfahren Sie hier.















Am Donnerstagabend empfängt Maybrit Illner wieder Gäste in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow. In dieser Folge diskutiert die Moderatorin in der Runde das Thema „Energie, Krise, Inflation – trifft es Deutschland am härtesten?“ Los geht es um 22.15 Uhr im ZDF.

Die Krisenstimmung im Land ist zum Teil hausgemacht. Illner stellt ihren Gästen rund um das Thema folgende Fragen: „Warum trifft Deutschland die Krise härter als andere Länder? Wie lässt sich das Schlimmste noch verhindern? Kann man die Kosten gerecht verteilen? Wird der Wohlstandsverlust zum Dauerzustand?“

Diese Gäste sind dabei:

Kevin Kühnert , SPD-Generalsekretär

, SPD-Generalsekretär Jens Spahn , stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag

, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag Sara-Lee Heinrich , Bundessprecherin der Grünen Jugend

, Bundessprecherin der Grünen Jugend Siegfried Russwurm , BDI-Präsident

, BDI-Präsident Gabriel Felbermayr , Ökonom

, Ökonom Helene Bubrowski,FAZ-Journalistin

Immer am Donnerstagabend diskutiert Maybrit Illner mit Politikern, Wissenschaftlern und Journalisten über Themen, die die Menschen aktuell bewegen.