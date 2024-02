Zank um den Flughafentunnel: Verkehrsminister widerspricht Oberbürgermeister Traub

1 Seit die Idee des Verkehrsministeriums, den Flughafentunnel einseitig für Autos zu sperren, bekannt ist, brodelt es in Filderstadt. Foto: Ines Rudel

Im Streit um eine mögliche Teilsperrung des Flughafentunnels bemängelt der Filderstädter Oberbürgermeister, fachlich nicht eingebunden worden zu sein. Verkehrsminister Winfried Hermann kontert: Es habe reichlich Austausch gegeben. Wie kann das sein?











Link kopiert

Inwiefern war Filderstadt in die Idee des Verkehrsministeriums, den Flughafentunnel zugunsten des Radverkehrs einseitig für Autos zu sperren, eingebunden? Seit der Vorstoß des Landes Mitte Januar bekannt geworden ist, brodelt es in der Stadt. Nun geraten der Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und der Oberbürgermeister Christoph Traub aneinander. Der Auslöser ist folgende Aussage Traubs, wonach seine Verwaltung fachlich außen vor gewesen sei: „Ich bedaure, dass die Vorschläge, die wir als Stadt Filderstadt in der Vergangenheit vorgebracht haben (...), nicht eingeflossen sind. Auch bedaure ich, dass es im Prüfungsverlauf keinerlei Kontakt zu uns als Belegenheitskommune gab. Zwischen Ankündigung einer Machbarkeitsstudie in einem persönlichen Gespräch im Mai 2022 bis jetzt zur Ergebnispräsentation gab es keinen fachlichen Austausch.“