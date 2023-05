Elring-Klinger Autozulieferer startet besser ins neue Geschäftsjahr

Der Autozulieferer Elring- Klinger ist gut in das Geschäftsjahr gestartet. In den ersten drei Monaten konnte das Unternehmen aus Dettingen an der Ems seinen Umsatz um 12,2 Prozent auf rund 488 Millionen Euro steigern.