7 Die Feuerwehr ist zu einem brennenden Wohnwagen in Reichenbach gerufen worden. Foto: SDMG/Woelfl

In Reichenbach (Kreis Esslingen) ist in der Nacht auf Dienstag ein Wohnwagen in Flammen aufgegangen. Dabei wurde auch ein Oldtimer beschädigt. Entsprechend hoch ist der Schaden an den Fahrzeugen und Gebäuden.















Mit dem Schrecken davon gekommen sind die Bewohner einer Hofanlage in Reichenbach bei einem Feuer. Es habe keine Verletzen gegeben und auch Tiere seien von dem Brand nicht betroffen, sagte eine Polizeisprecherin.

Schreck mitten in der Nacht

Gegen 3 Uhr morgens war nach Angaben der Polizei im Ostweg ein Wohnwagen an der Anlage im Ostweg in Brand geraten. Das Feuer griff auch auf eine Scheune und eine Überdachung auf dem Hof über. Ein in der Scheune abgestellter Oldtimer ist ebenfalls bei dem Feuer beschädigt worden. Das benachbarte Wohngebäude ist laut Polizei unbeschädigt geblieben. Dabei sind nach ersten Schätzungen der Polizei rund 300 000 Euro Schaden entstanden.

Auf der Suche nach der Ursache

Die Polizei sowie die Feuerwehren Reichenbach und Plochingen waren im Einsatz und ein Hubschrauber war zur Unterstützung und Klärung der Lage ebenfalls vor Ort. Zur Brandursache kann die Polizei noch keine Aussage machen, die Ermittlungen laufen noch.