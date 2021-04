Corona-Virus Feuerwehr Esslingen liefert Schnelltests an Schulen und Kitas

Eigentlich war alles geregelt. Letzte Woche sollten die Corona-Schnelltests in Esslingen angeliefert werden, die Feuerwehr sollte sie am Montagmorgen an Schulen, Kitas und Bildungseinrichtungen verteilen. Doch dann trafen die Schnelltests nicht rechtzeitig ein. Da packte die Feuerwehr das brennende Problem selbst an.