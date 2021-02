Wohnungsmangel in Nürtingen

Um der Wohnungsnot Herr zu werden, plant die Nürtinger Stadtverwaltung den Bau von 280 günstigen Wohnungen. Prekäre Wohnformen sollen gemeldet werden.

Nürtingen - Spätestens die Brandkatastrophe vom November 2020, bei der zwei Menschen starben und 41 Nürtinger Bürgerinnen und Bürger obdachlos wurden, hat die allgemeine Wohnmisere ins öffentliche Bewusstsein katapultiert. Es geht um eine Misere, die viele Gesichter hat. Der Brand in dem überbelegten Wohnhaus hat gezeigt, dass prekäre Wohnverhältnisse mitten in Nürtingen herrschen und die Kommune kaum etwas dagegen tun kann. Gleichzeitig wird bezahlbarer Wohnraum immer rarer. Nach Berechnungen des Pestel-Institus fehlen im Kreis Esslingen insgesamt rund 10 000 Einheiten. In Nürtingen herrscht sogar regelrechter Wohnnotstand, und im Kreisvergleich trägt die Kommune beim Thema Wohnungsversorgung die rote Laterne. Nun versucht Nürtingen gegenzusteuern.