12 Mikroapartment in Stuttgart-Untertürkheim: die acht MonoDesign-Apartments vom Architektenbüro Fischer Rüdenauer wurden dieser Tage mit der Auszeichnung „Beispielhaftes Bauen“ der Architektenkammer Baden-Württemberg geehrt. Foto: Thomas Streitberg

Micro Living heißt Wohnen auf kleinstem Raum, aber ohne Komfortverlust. Der Trend macht aus der urbanen Wohnungsnot in Wien, Dortmund oder auch in Stuttgart eine Tugend. Doch auch diesen Verzicht muss man sich leisten können.















Menschen kommen auf die Welt, sie wachsen auf, gehen in die Schule, sie finden eine Lehrstelle oder beginnen ein Studium, sie verlieben sich, kaufen sich billige Möbel oder holen sich etwas vom Sperrmüll für das Zimmer in der WG, sie ziehen zusammen, sind manchmal erfolgreich, verdienen mehr Geld, bekommen Nachwuchs, verdienen noch mehr Geld, kaufen ein SUV oder ein Lastenrad oder beides, ziehen in eine große Wohnung oder gar ein eigenes Haus, für das sie Designermöbel mit Patina kaufen, die teuer sind, weil sie so aussehen, als wären sie vom Sperrmüll. So ist das Leben. Oder zumindest scheint es so zu sein.