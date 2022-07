1 In der Nacht auf Freitag rückte die Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand in Schönaich aus. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Thomas Bischof

Schnell gelöscht war ein nächtlicher Wohnhausbrand in Schönaich. Das ältere Ehepaar, das in dem Haus wohnt, musste dennoch ärztlich versorgt werden.















Aus bislang unbekannter Ursache kam es am frühen Freitagmorgen in einem Wohnhaus im Kelterweg in Schönaich (Kreis Böblingen) zu einem Brand. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Nachbar Rauch und den Alarm eines Rauchmelders wahrgenommen und gegen 2.45 Uhr die Polizei alarmiert. Durch Beamte des Polizeireviers Böblingen wurde die Feuerwehr nachalarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Schönaich rückte mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften aus. In dem Haus lebt ein Ehepaar, 79 und 83 Jahre alt. Die beiden älteren Menschen wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Das Feuer war in der Küche entstanden. und konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Der Sachschaden dürfte sich nach Polizeiangaben auf etwa 30 000 Euro belaufen. Die Ermittlungen dauern an.