1 Über ein Fenster im Erdgeschoss drangen die Täter ins Gebäude ein. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Wohnhaus in der Ostfilderner Forststraße eingebrochen. In einem Tresor fanden sie reichlich Beute.















In der Zeit zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Samstag, 1.30 Uhr, ist in ein Wohnhaus in der Ostfilderner Forststraße eingebrochen worden. Die unbekannten Täter drangen laut Polizei über ein Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld und Münzen aus einem Tresor. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.