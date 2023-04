27 Schnittig: Einfamilienhaus in Tuttlingen mit schwarzer Stoffhülle, entworfen von den Stuttgarter Architekten Katja Knaus und Benedikt Bosch. Foto: Brigida González/Yonder – Architektur und Design

Schön wohnen in einem Haus mit schwarzer Fassade: Wir zeigen zehn der architektonisch gelungensten Einfamilienhäuser in Stuttgart und im Südwesten ganz in Schwarz – von außen und von innen.















Ein extravagantes Einfamilienhaus ist immer noch der Traum vieler Menschen. Und was wäre außergewöhnlicher als ein Bau, der von außen schwarz ist? Schwarze Häuser sind zwar immer noch eine Seltenheit in unseren Städten und Dörfern, doch wir haben für unsere Zeitung immer wieder über preisgekrönte und ästhetisch gelungene Beispiele berichtet.

Abgeflammtes Holz

Bei der Entscheidung für eine schwarze Holzfassade geht es aber nicht nur um visuelle Effekte. Immer öfter wird die Fassadenschalung noch vor der Montage abgeflammt. Das Holz erhält dadurch einen natürlichen, umweltschonenden Witterungsschutz - und das Haus sein markantes, dunkles Erscheinungsbild.

Einfamilienhaus mit Stoffhaut

Das Verfahren stammt ursprünglich aus Japan und wurde etwa bei einem Architektenhaus in Stuttgart-Vaihingen angewandt. Es muss aber nicht immer mit Feuer behandeltes Holz sein. In Tuttlingen steht ebenfalls ein interessantes Haus, das mit einer pechschwarzen Stoffhülle verkleidet ist. Selbst das Aludach ist dunkel gehalten.

Gut möglich, dass wir bald beim Kleinen Schwarzen nicht mehr an ein Etuikleid von Coco Chanel denken werden, sondern an ein nachhaltig gebautes Architektenhaus in einem perfekt geschnittenen Anzug. Zur Inspiration gibt es in der folgenden Bildergalerie zehn der beeindruckendsten schwarzen Häuser aus Stuttgart und anderen Regionen in Süddeutschland – samt einem Ausflug in den hohen Norden – zu entdecken.