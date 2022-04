Wohnen im Denkmal auf Sylt Traumhaus mit Patina

Wohnraum ist auch auf der Trauminsel Sylt knapp und teuer. Zwei Bauherren sahen in einem heruntergerockten Haus in Keitum Potenzial. Sie ließen das denkmalgeschützte Gebäude behutsam sanieren und in zwei Wohneinheiten teilen.