Diese Wohnbau Projekte stehen in Aichwald an

1 Im Fuchsbühl in Aichwald soll viel neuer Wohnraum entstehen. Foto: BPD Immobilienentwicklung

Wohnungsbau im Kreis Esslingen: Viel neuer Wohnraum entsteht „Im Fuchsbühl" in Schanbach. Dabei sollen sogar mehr Wohnungen sozial gefördert werden, als ursprünglich vorgesehen.















Aichwald - In Aichwald wird vor allem „Im Fuchsbühl“ neuer Wohnraum geschaffen. Hier entstehen 104 Wohnungen, zudem gibt es 20 Bauplätze für Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften. „Die ersten Häuser sind schon fertig und bewohnt“, sagt der Bürgermeister Andreas Jarolim. Laut seinen Schätzungen wohnen bereits etwa 15 Personen in den neuen Häusern am östlichen Ende von Schanbach. „Die restlichen Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften werden entweder bereits gebaut, oder der Baustart steht kurz bevor“, so Jarolim.