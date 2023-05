14 Heldenspektakel – demnächst auch in Vaihingen? Foto: privat/privat

Selbst mal in einem Baseball-Stadion am Abschlag stehen? Oder mit der Spraydose ganz legal ein Bild schaffen? Dieses Wochenende macht es möglich und lockt zudem zur Wissenschaft.















Mit den Stuttgart Reds ist die Landeshauptstadt auch im Baseball erstklassig – nun in einem standesgemäßen Zuhause. Nach zwei Jahren Bauzeit eröffnet der Stuttgart Reds-Hauptverein Turnverein Cannstatt auf dem Vereinsgelände am Schnarrenberg das neue Baseball-Stadion. Damit zeigt sich das Wochenende schon an diesem Freitag, 12. Mai, in Hochform – um 18 Uhr geht die Baseball-Party los. Natürlich mit einem Auftritt der Reds: Im ersten Heimspiel im neuen Halbrund empfangen sie die Mainz Athletics. „Für uns alle“, freut sich TVC-Präsident Roland Schmid, „ist die Eröffnung des neuen Baseball-Stadions ein großartiges Datum“. 650 überdachte Sitzplätze warten – mit einer Spende von 100 Euro pro Sitzplatz kann man sich gar in der „Hall of Seats“ verewigen.

In Vaihingen: Graffiti erwünscht

Nicht weniger spektakulär geht es an diesem Samstag, 13. Mai, weiter. Stuttgart-Vaihingen schafft mit der Eröffnung einer zweiten „Hall of Fame“ eine weitere legale Fläche für Graffiti. In der bereits stark besprühten Unterführung der B14 zwischen Robert-Leicht-Straße und Knappenweg kann zukünftig jeder seine Fähigkeiten an der Spraydose legal unter Beweis stellen. Erstmals am 13. Mai. Um 14 Uhr wird die neue Sprayer-Bühne eröffnet. Wirklich gewollte Bilder sollen nicht zuletzt das Sicherheitsgefühl verbessern. Am Samstag heißt es erst einmal: Gemeinsam feiern, gemeinsam sprayen.

Handball-Feiertag in der Porschearena

Der Fußball hat die Galaktischen, der Handball hat den THW Kiel. An diesem Samstag ist die Startruppe von Trainer Filip Jicha, einst schon auf dem Feld Anführer des deutschen Rekordmeisters und viermaligen Champions League-Gewinners, in der Porschearena zu Gast – beim drittletzten Heimspieltag des TVB Stuttgart. „Für uns und die ganze Handballregion Stuttgart ist das ein Riesenfest“, sagt TVB Stuttgart-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt. Anpfiff vor mehr als 6000 Zuschauerinnen und Zuschauern ist um 20.30 Uhr. Die Handball-Party in der Porsche-Arena mit Mitmachangeboten und mehr beginnt jedoch schon eine Stunde früher.

Abenteuer Wissenschaft

„Forschung hautnah erleben“ – das geht an diesem Samstag, 13. Mai, auf dem Campus Vaihingen (Pfaffenwaldring) der Universität Stuttgart. Labortüren öffnen sich am „Tag der Wissenschaft“, und es gibt Experimente zum Anfassen und Mitmachen. Schülerinnen und Schüler aufgepasst! Der „Tag der Wissenschaft“ ist zugleich Infotag. Und die Kinder? Kommen um 13 Uhr in den Hörsaal 53.01 im Pfaffenwaldring 53 – im Rahmen der Kinderuni hält Dan Greiner vom Institut für Fahrzeugtechnik Stuttgart eine staunenswerte Vorlesung: „Wie sieht und hört ein selbstfahrendes Fahrzeug?“. Der Eintritt zu den Veranstaltungen (13 bis 19 Uhr) auf dem Vaihinger Campus ist frei, alle Angebote sind unter www.uni-stuttgart.de abrufbar.

Stuttgart-West feiert

Um Orte zu finden, wo Nachbarn Freunde sind, muss man nicht weit reisen – im Stuttgarter Westen ist das Quartiersglück Programm. Und so wird an diesem Samstag, 13. Mai, auch gefeiert – beim Bürgerfest rund um das Bürgerzentrum (Bebelstraße 22). Mit viel Musik, noch mehr Freude und ganz viel Essen aus sicherlich vielen Teilen der Welt. Um 10 Uhr geht es los – offiziell bis 18 Uhr.