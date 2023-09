1 Die Hits der 90er werden am Samstag in der Bar Filmriss beim Stadtkino in Kirchheim gespielt. Foto:

An diesem Wochenende ist in Esslingen und Umgebung einiges geboten: Musikalisch stehen Blues, Rock und Hits aus den 90ern auf dem Programm. Das Tierheim Esslingen lädt zum Tag der Begegnung und im Freilichtmuseum Beuren findet der erste Pferdetag statt.















Link kopiert

Weniger regnerisch soll das Wetter voraussichtlich am Wochenende werden. Ob es für Freibad oder Badesee ausreicht, bleibt abzuwarten. Wir haben fünf Alternativen in unseren Tipps fürs Wochenende in Esslingen und Umgebung zusammengestellt.

Blues und Rock Am Samstag verwandelt sich der Rote Platz in der Pliensauvorstadt wieder zur Bühne: Um 18 Uhr covert das Duo Geyer Lawall die Rockmusik der vergangenen Jahre. Anschließend präsentiert um 19.30 Uhr der Rock- und Bluessänger Andreas Kümmert Songs von seinem neuen Album „Working Class Hero“. Spätestens seit seinem Erfolg bei The Voice of Germany dürfte er einem breiten Publikum bekannt sein.

Hits der 90er In der Bar Filmriss beim Stadtkino in Kirchheim werden am Samstag ab 22 Uhr wieder die Hits der 90er zu hören sein. Fans von Eurodance, R’n’B, Techno, Schlager, Hip Hop, Trash, Rock & Pop, House und Sommer-Hits kommen dabei voll auf ihre Kosten.

Tierfreunde willkommen Zum Tag der Begegnung lädt das Tierheim Esslingen am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Ab 14 Uhr können die Besucherinnen und Besucher Hunde kennenlernen, die auf ein neues Zuhause warten. Man darf das Katzen- und Kleintierhaus besuchen und an Infoständen Tipps zur Haltung von Kaninchen oder Versorgung von Igeln erhalten.

Echte Pferdestärken Am Sonntag wird im Freilichtmuseum Beuren der erste Pferdetag organisiert. Besucherinnen und Besucher erhalten Informationen rund um den Einsatz von Arbeitspferden in der Landschaftspflege. Zwischen 11 und 18 Uhr sind Züchter, Pferdehalter und Pferdefreunde aus der Region mit mehr als 20 Pferden, Ponys und Fohlen im Museumsdorf zu Gast.

Endspurt Beim Nürtinger Weindorf geht es ins Abschlusswochenende: Freitag und Samstag kann auf dem Vorplatz der Stadthalle von 17 bis 24 Uhr gefeiert werden, am Sonntag zwischen 11 Uhr und 22 Uhr.