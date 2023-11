Wochenendtipps für den Kreis Esslingen: Konzerte, Zirkus und eine Stadtführung

1 Jede Menge Live-Musik: Am Wochenende steht in Esslingen und Umgebung ein vielfältiges Kulturprogramm an. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Wer an diesem Wochenende eine Alternative zu den Weihnachtsmärkten in der Region sucht, kann sich in Esslingen und Umgebung auf ein vielfältiges Angebot freuen. Wir haben fünf Tipps fürs Wochenende zusammengestellt.











Der erste Advent steht vor der Tür und mit ihm zahlreiche Weihnachtsmärkte. Nachdem es beim Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in Esslingen bereits vergangenen Donnerstag los ging, wird es ab Freitag in anderen Städten im Kreis, zum Beispiel in Plochingen oder Neuhausen, weihnachtlich. Aber auch abseits von Glühwein und Co. steht an diesem Wochenende in Esslingen und Umgebung einiges auf dem Programm – fünf Tipps fürs Wochenende.

Die Nacht durchtanzen Zu den besten Beats der vergangenen Jahrzehnte kann am Freitag, 1. Dezember, ab 21 Uhr, in der Halle in Reichenbach an der Fils getanzt werden. Denn dann feiert die Partyreihe „Der Schwoof“ ihr Comeback.

Artisten, Clowns und Dressur Spannende Zirkusnummern und jede Menge Spaß versprechen die Veranstalter des Nürtinger Weihnachtscircus auf dem Festplatz Oberensingen. Zwischen Samstag, 2. Dezember und Sonntag, 17. Dezember gibt es täglich um 16 Uhr eine Vorstellung, sowie jeden Freitag um 19.30 Uhr.

Death Metal am Neckar Gleich vier Bands stehen am Samstagabend im Kuckucksei in Nürtingen in der Neckarstraße 14 auf der Bühne. Decreate, Team Tot, Unrast und Casket haben sich allesamt Musik der härtern Gangart verschrieben. Los geht es um 20.30 Uhr.

Soul, Rock und Pop The Voice Chords Reloaded sind am Samstag, 2. Dezember, um 20 Uhr im Vier Peh in der Flandernstraße in Esslingen zu sehen. Das Publikum darf sich an diesem Abend auf eine dynamische Mischung aus mitreißend, groovenden Songs und gefühlvollen Balladen freuen, schreibt der Veranstalter.

Malerische Altstadt Um die Geschichte der Stadt Kirchheim, Fachwerkstil, die Martinskirche oder das Renaissanceschloss geht es bei einer historischen Stadtführung am Samstag, 2. Dezember, zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr; Treffpunkt ist an der Kirchheim-Info, Max-Eyth-Straße 15.