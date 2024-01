Winterzauber in der Neckarspinnerei: Der Markt erweist sich als Publikumsmagnet

Winterzauber in der Neckarspinnerei

1 Dichtes Gedränge bei der Premiere des Winterzaubers in der Wendlinger Neckarspinnerei. Foto: Kerstin Dannath

Die Premiere in der Wendlinger Neckarspinnerei ist geglückt: Der Winterzauber mit einem bunten Marktangebot inklusive Kunstausstellung und Workshops hat unerwartet viele Gäste angezogen. Das ruft nach Wiederholung.











Weder Veranstalter noch Beschicker hätten damit gerechnet: Das bunte Markttreiben bei der Premiere des ersten Winterzaubers im Neckarspinnerei-Quartier (NQ) lockte am Samstag Hunderte Besucher in das unter Denkmalschutz stehende Gebäudeensembles in dem Wendlinger Stadtteil Unterboihingen. „Ich bin völlig überwältigt“, gestand der Organisator Anthony Di Paola, der Geschäftsführer der Art-Factory 27, die im vergangenen Herbst von Esslingen nach Wendlingen umgezogen ist. Zwar sei die Resonanz bei den Beschickern und Künstlern bereits im Vorfeld gut gewesen. „Aber wir wussten ja überhaupt nicht, ob das Konzept aufgeht, geschweige denn, wie viele Leute kommen“, sagte Di Paola weiter.