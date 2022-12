Schneefall hüllt Kessel in winterliches Weiß – Unfälle häufen sich

Winterwetter in Stuttgart

15 Der Kessel ist am Mittwoch in winterliches Weiß gehüllt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Schneefall sorgt am Mittwoch in Stuttgart für ein wahres Winterwunderland, doch auf den Straßen kracht es etliche Male. Ein Überblick.















Der Winter hat in Stuttgart Einzug gehalten. Nachdem in der vergangenen Woche der erste Schnee im Kessel gefallen war, hat der Wettergott am Mittwoch nochmal eine Schippe draufgelegt und die Landeshauptstadt in herrliches Weiß gehüllt.

So sorgt die weiße Pracht auch am Schlossplatz für winterliche Stimmung, der Schnee glitzert auf dem Riesenrad und auf der Pyramide, der Weihnachtsmarkt erscheint noch eine Spur weihnachtlicher, in der City genießen Passanten das Wetter.

Doch so schön die Winterlandschaft auch ist, so gefährlich kann der Niederschlag werden. Der Deutsche Wetterdienst veröffentlichte bereits am Mittwochmorgen eine Unwetterwarnung für die Region Stuttgart. Der Niederschlag, der anfänglich als Regen auf den gefrorenen Boden fiel, führte zu Straßenglätte.

Etliche Unfälle aufgrund Straßenglätte

Laut Polizei kam es auch schon zu etlichen Unfällen, die auf die Witterungsverhältnisse zurückzuführen sind. Glücklicherweise blieb es bislang bei geringen Blechschäden. In Zuffenhausen stünden einige Lkw auf den spiegelglatten Straßen quer, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Auch im öffentlichen Personennahverkehr kommt es zu Behinderungen, bei allen Buslinien müssen die Reisenden laut VVS mit Verspätungen sowie Ausfällen rechnen.

Bilder vom verschneiten Stuttgart finden Sie in unserer Bildergalerie – klicken Sie sich durch!