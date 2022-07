24 Die Prominenz kommt nach Wimbledon: Hier schauen der Schauspieler Hugh Grant und seine Frau Anna Eberstein Spitzentennis Foto: IMAGO/Shutterstock/IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Derzeit findet in London Wimbledon, eines der ältesten und bekanntesten Tennisturniere, statt. Das Turnier ist nicht nur für seine spannenden Matches auf dem Platz bekannt, sondern auch für die Gäste. Denn auch Promis und Royals wollen sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Sehen und gesehen werden ist auch hier das Motto.

Besonders hoch ist die Promi-Dichte in der sogenannten „Royal Box“. Die befindet sich am Central Court und war ursprünglich nur für Angehörige der Familie Windsor-Mountbatten reserviert. Inzwischen sieht man aber auch Stars, Sternchen und Politiker auf den besten Plätzen – eingeladen vom Veranstalter „im Namen der royalen Familie“, heißt es.

Die Middletons, Herzogin Kates Familie, sind beispielsweise treue Wimbledon-Besucher. Herzogin Kates Eltern Carole und Michael Middleton schauten in diesem Jahr schon mehrfach Spitzentennis, auch Kates Bruder James Middleton und seine Frau Alizee Thevenet sah man in der „Royal Box“. Und am Dienstag schauten endlich auch Prinz William und Herzogin Kate beim traditionsreichen Rasentennis vorbei.

„Vogue“-Chefin Anna Wintour, Schauspielerin Sienna Miller oder die Queen-Enkelin Zara Tindall – in unserer Bildergalerie haben wir eine kleine Auswahl der bekannten Gesichter bei Wimbledon zusammengestellt.