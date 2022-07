1 Im Halbfinale ausgeschieden: Tatjana Maria Foto: IMAGO/Colorsport/IMAGO/Martin Sidorjak

Die Deutsche Tatjana Maria wird in Wimbledon erst im Halbfinale von Ons Jabeur gestoppt. Die Tunesierin ist ganz begeistert von der Leistung ihrer Freundin aus Bad Saulgau – hat aber als erste Afrikanerin im Finale eines Major-Turniers auch etwas ganz Besonderes geschafft.















Was für eine große Geste! Ons Jabeur nahm zum üblichen Applaus für die Siegerin die unterlegene Gegnerin Tatjana Maria mit auf den Platz, zeigte auf sie – und das Publikum in Wimbledon verneigte sich noch einmal vor der 34 Jahre alten Deutschen, die sich als Nummer 103 der Weltrangliste in die Herzen der Zuschauer gespielt hatte. Der unglaubliche Turnierauftritt von Tatjana Maria ist zu Ende gegangen, doch bleibt er trotzdem einfach nur eines: märchenhaft. Erst im Halbfinale wurde die zweifache Mutter bei ihrem sensationellen Comeback von ihrer Freundin Ons Jabeur mit 2:6, 6:3, 1:6 gestoppt. Und die ist ihrerseits die erste Afrikanerin, die das Finale eines Grand-Slam-Turniers erreicht hat. Also hörten die beiden Freundinnen nach dem Matchball gar nicht mehr damit auf, sich am Netz zu umarmen.