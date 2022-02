Die letzte Runde in Stuttgart Neue Spätis für die Nachtschwärmer

Nach Berliner Vorbild bleiben auch in Stuttgart Kioske bis in den Morgen geöffnet und werden zum Treffpunkt für die letzte Runde. In der Marienstraße hat jetzt das Spätle eröffnet, aber der eigentliche Pionier des Späteinkaufs in der Stadt ist schon viel länger im Geschäft.