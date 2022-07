1 Der Luchs Toni im Nordschwarzwald könnte bald weibliche Gesellschaft bekommen. Foto: Martin Hauser

Nach jahrzehntelangen Diskussionen hat das Land grünes Licht gegeben – im Südwesten soll wieder eine eigene Luchs-Population entstehen. Die ersten Tiere werden vermutlich im nächsten Jahr freigelassen.















Bis zuletzt hat das Projekt kaum „das Schnaufen vertragen“, wie man im Schwäbischen sagt, so sensibel ist es, so sehr stand es noch auf der Kippe. Doch seit der jüngsten Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Luchs am Dienstag ist es ganz offiziell: Das Land will in den nächsten fünf Jahren sechs bis zehn weibliche Luchse auswildern, damit sich in Baden-Württemberg wieder eine eigene Population aufbauen kann.