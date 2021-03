1 Eine Streifenwagenbesatzung verfolgte den 19-Jährigen durch Stuttgart. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 19-Jähriger will sich am Montagabend einer Polizeikontrolle in Stuttgart-West entziehen und flüchtet vor den Beamten. Es entwickelt sich eine wilde Verfolgungsjagd bis in den Stuttgarter Süden. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-West/-Süd - Ein 19 Jahre alter VW-Polo-Fahrer hat sich am Montagabend im Stuttgarter Stadtgebiet eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, bei der er offenbar gleich mehrere Unfälle verursacht hat. Die Polizei sucht Zeugen sowie mögliche Geschädigte.

Wie die Beamten berichten, war der 19-Jährige einer Streifenwagenbesatzung gegen 22.30 Uhr durch seine Fahrweise aufgefallen. Die Beamten wollten den Mann in seinem blauen Polo daraufhin an der Kreuzung Rotebühlstraße und Silberburgstraße in Stuttgart-West kontrollieren. Doch der 19-Jährige setzte zur Flucht an. Zunächst fuhr er in Richtung Reinsburgstraße, wobei er offenbar mehrfach rote Ampeln missachtete. Die Flucht führte weiter in den Stuttgarter Süden. Dort fuhr der 19-Jährige in der Frauenstraße auf den Gehweg.

Fahrer und Beifahrer flüchten zu Fuß

Schließlich krachte der Polo gegen ein Verkehrszeichen, wodurch das Auto erheblich beschädigt wurde. Der Fahrer sowie ein 22-jähriger Mitfahrer flüchteten zu Fuß weiter, doch weit kamen sie nicht: Polizisten nahmen die beiden in der Nähe des Unfallortes fest. Da der 19-Jährige offenbar betrunken war, ließen die Beamten eine Blutentnahme durchführen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie die beiden Männer wieder auf freien Fuß.

Die Polizei geht davon aus, dass der 19-Jährige im Verlauf der Verfolgungsjagd mehrere Fahrzeuge beschädigt haben könnte. Dazu hat die Verkehrspolizei ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 zu melden.