1 Die Polizei ermittelt in Wiesbaden wegen Totschlags an einem 49 Jahre alten Mann. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Die Polizei hat zwei Männer im Verdacht, die in den Tod eines 49-jährigen Mannes verwickelt worden sein sollen. Sie hatten das Opfer auf einem Grünstreifen in Wiesbaden abgelegt.















Link kopiert

Nach dem Fund eines toten Mannes auf einem Grünstreifen in Wiesbaden hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Der 37-Jährige sei ein Bekannter des Opfers und am Donnerstag festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Obduktion ergab demnach, dass das 49 Jahre alte Opfer gewaltsam durch eine Verletzung starb. Der Verdächtige sollte wegen des Verdachts des Totschlags vor einen Haftrichter kommen.

Festgenommen wurde auch ein 47-Jähriger, der bei dem Transport der Leiche geholfen haben soll, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Leichnam wurde in der Nacht zum Donnerstag gefunden.