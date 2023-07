Wieder Polizeieinsatz in Stuttgarter Freibad

1 Das Inselbad ist beliebt und oft sehr voll. Foto: Andreas Rosar

Die Polizei ist am Sonntagnachmittag im Inselbad Untertürkheim im Einsatz – zum wiederholten Male in dieser Saison. Diesmal sorgen Personen auf dem Dach eines Gebäudes für Ärger.















Die Polizei ist am Sonntagnachmittag zum Inselbad Untertürkheim ausgerückt. Wie die Pressestelle der Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt, sind am Nachmittag mehrere Beamte vor Ort. Der Grund: Mehrere noch unbekannte Personen seien auf dem Dach eines der Gebäude gewesen und hätten Parolen skandiert. Mehr möchte die Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Die Hintergründe sind unklar. Es handle sich allerdings nicht um einen Großeinsatz.

Im Untertürkheimer Freibad hat es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Probleme gegeben. Am Pfingstwochenende war es zu drei Fällen von sexueller Belästigung gekommen. An einem Wochenende Mitte Juni sollen zudem zehn junge Männer vier Frauen im jugendlichen Alter im Familienbecken des Inselbads bedrängt und angefasst haben. Die Bäderbetriebe haben reagiert und die Zahl der Sicherheitskräfte erhöht.