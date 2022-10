„Tanz der Vampire“ feiert 25. Geburtstag in Stuttgart Das Palladium-Theater wird mit Bonnie Tyler zum Hexenkessel

Sie ist ein Synonym für das Wort Rockröhre: Bonnie Tyler singt zum 25. Geburtstag von „Tanz der Vampire“ den Hit „Total Eclipse of the Heart“ – das Publikum ist außer Rand und Band. Mit drei Krolocks und drei Sarahs ist die Bühne am Ende so viel wie nie zuvor.