1 Christian Lira aus dem Inklusionsbeirat bei der Probe aufs Exempel. Prompt war ein Rollstuhlfahrer-Klo abgesperrt. Foto: /Caroline Holowiecki

Bei der Planung des Estivals ist speziell aufs Thema Inklusion geachtet worden. Ist also wirklich alles barrierefrei? Zwei Rollstuhlfahrer haben es getestet.















Abgesperrt! Das Vorhängeschloss, das die Tür zum Dixie-Klo verschließt, ist so klein, dass man es auf den ersten Blick nicht mal sieht, seinen Dienst tut es trotzdem. Wer jetzt mit einem dringenden Bedürfnis vor der blauen Tür steht, hat ein Problem, denn hier geht es nicht hinein. Dabei hat doch gerade diese mobile Toilette auf Höhe der Unterführung hinter dem Esslinger Rathaus eine ganz besondere Funktion. Sie wurde eigens für Rollstuhlfahrer angeschafft, die das Estival, das sommerliche Festival auf dem Marktplatz, besuchen. „Das ist ein dummer Zufall“, sagt Jörg Schall und wirkt etwas genervt. Er hat als Planer die Konzeption für die Veranstaltung erstellt, die in diesem Jahr zum zweiten Mal im Herzen der Altstadt steigt. „Wir haben schon bei der Premiere explizit auf die Barrierefreiheit geachtet“, erklärt er. Auch an zwei extra geräumige und rollstuhlgerechte Dixie-Klos wurde gedacht. Tatsächlich sind die beim Test am Freitagmittag beide zugesperrt. Zumindest in einem Fall ist rasch eine Reinigungskraft zur Stelle, um aufzumachen.