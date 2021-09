1 Eine Schließung des Esslinger Impfzentrums würde auch das Aus für den Impfbus bedeuten. Beides will der Esslinger Oberbürgermeister Jürgen Zieger nicht hinnehmen. Foto: Ines Rudel

Esslingens Oberbürgermeister Jürgen Zieger fordert den baden-württembergischen Sozialminister Manfred Lucha auf, das Impfzentrum in der Zeppelinstraße über den 30. September hinaus zu betreiben.

Esslingen - Der Esslinger Oberbürgermeister Jürgen Zieger will sich nicht damit abfinden, dass das Impfzentrum in der Zeppelinstraße zum 30. September geschlossen wird – und damit auch das Ende der erfolgreichen Impfbuskampagne besiegelt wäre. In einem offenen Brief an den zuständigen baden-württembergischen Minister für Soziales und Integration, Manfred Lucha (Bündnis 90/Die Grünen), äußert der Ratschef den „dringenden Wunsch“, jener möge sich doch für eine Verlängerung der Kreisimpfzentren und dem damit einhergehenden niederschwelligen mobilen Impfangebot des Impfbusses stark machen.