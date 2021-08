Widerstand geleistet Alkoholisierter 30-Jähriger verletzt Polizeibeamten in Esslingen

Ein alkoholisierter 30-Jähriger hat sich am vergangenen Samstagabend am Esslinger Bahnhof gegen die Maßnahmen der Polizei widersetzt. Dabei verletzte er einen Beamten an der Hand.