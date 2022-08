1 Lukas Kiefer trifft in der Nachspielzeit. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers stehen in der dritten Runde des WFV-Pokal – und müssen zur Tus Metzingen.















Der Tanz der Stuttgarter Kickers auf drei Hochzeiten geht weiter. Der Fußball-Oberligist, der auch noch im DFB-Pokal vertreten ist, zog am Dienstagabend verdientermaßen in die dritte Runde des WFV-Pokals ein – und zwar durch ein 2:0 (1:0) bei Landesligist VfL Nagold. Vor den 1500 Zuschauern traf wie schon zuletzt in der Liga Loris Maier (20.) sowie in der Nachspielzeit mit Lukas Kiefer ein weiterer Neuzugang.

„Es wird sicher ein paar Änderungen geben“, hatte Sportdirektor Marc Stein angekündigt, „aber das wird keine B-Elf sein.“ Denn die Kickers sind in dieser Saison recht breit aufgestellt. So kam zum Beispiel Markus Obernosterer zu seinem Startelf-Einsatz in dieser Runde, und im Tor stand dieses Mal wieder David Nreca-Bisinger, der vor der Saison von der SGS Großaspach gekommen war und zumindest im Landespokal bisher zum Einsatz kommt – ohne dass er in Nagold allerdings große Probleme hatte.

In der nächsten Runde (voraussichtlich am 7. September) müssen die Blauen zur TuS Metzingen. Zuvor steht aber in der Oberliga eine englische Woche auf dem Programm, die am Samstag (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den FC Nöttingen startet.